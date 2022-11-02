Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин повторил показатели Ричардса и Бротена по голевым передачам за карьеру в НХЛ

Овечкин повторил показатели Ричардса и Бротена по голевым передачам за карьеру в НХЛ
Александр Овечкин
Комментарии

На льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Вегас Голден Найтс». Основное время завершилось вничью 2:2, а на 95-й секунде овертайма гости оформили победную шайбу.

В составе «Вашингтона» отличились швед Маркус Юханссон и американец Тревор ван Римсдайк. Одной результативной передачей отметился российский нападающий Александр Овечкин, на счету которого теперь 634 голевые передачи за карьеру в НХЛ, что является 77-м результатом в истории лиги.

Капитан столичной команды превзошёл результат Теорена Флёри (633), а также повторил показатели Брэда Ричардса (634) и Нила Бротена (634). Следующей целью для россиянина является результат Петера Форсберга (636).

Все рекорды НХЛ, которые может побить Овечкин. Один из них станет поистине легендарным Все рекорды НХЛ, которые может побить Овечкин. Один из них станет поистине легендарным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022