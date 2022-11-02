Овечкин повторил показатели Ричардса и Бротена по голевым передачам за карьеру в НХЛ

На льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Вегас Голден Найтс». Основное время завершилось вничью 2:2, а на 95-й секунде овертайма гости оформили победную шайбу.
В составе «Вашингтона» отличились швед Маркус Юханссон и американец Тревор ван Римсдайк. Одной результативной передачей отметился российский нападающий Александр Овечкин, на счету которого теперь 634 голевые передачи за карьеру в НХЛ, что является 77-м результатом в истории лиги.
Капитан столичной команды превзошёл результат Теорена Флёри (633), а также повторил показатели Брэда Ричардса (634) и Нила Бротена (634). Следующей целью для россиянина является результат Петера Форсберга (636).
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