Никита Кучеров повторил достижение Стива Томаса и Кларка Гиллиса
Поделиться
В Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ-2022/23, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась победой финалиста прошлого сезона Кубка Стэнли со счётом 4:3.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров смог отметиться уникальным достижением в этом поединке. 29-летний россиянин стал 3-м хоккеистом в истории НХЛ, забившим победный гол в последние 2 минуты 30 секунд игрового времени третьего периода хотя бы в двух матчах кряду. Об этом сообщает NHL Stats. Ранее это удавалось сделать Стиву Томасу в период с 27 по 29 января 2000 года во время выступления за «Торонто Мэйпл Лифс» и Кларку Гиллису в период с 7 по 9 января 1982 года во время выступления за «Нью-Йорк Айлендерс».
Комментарии
- 2 ноября 2022
-
08:00
-
07:43
-
07:36
-
07:21
-
07:10
-
06:59
-
06:49
-
06:42
-
06:32
-
06:26
-
06:20
-
06:14
-
06:10
-
05:59
-
05:35
-
05:24
-
04:54
-
04:47
-
04:43
-
04:39
-
04:28
-
04:16
-
03:55
-
03:28
-
03:17
-
02:30
- 1 ноября 2022
-
23:40
-
23:30
-
23:25
-
23:18
-
23:08
-
23:02
-
22:50
-
22:41
-
22:35
Партнерский контент