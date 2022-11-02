Овечкин выбросил клюшку в подтрибунное помещение после поражения от «Вегаса». Видео

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не скрывал негодования из-за поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу команды из Лас-Вегаса. Решающую шайбу забросил защитник Ши Теодор. Причём, в моменте с голом Теодора не сдержал именно Овечкин.



После матча россиянин с силой ударил клюшкой, а затем выбросил её в подтрибунное помещение.

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В этой встрече Овечкин набрал одно очко за результативную передачу. Россиянин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Он совершил четыре силовых приёма, его партнёр по команде Гарнет Хэтэуэй – восемь. Защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 24 минуты 50 секунд при коэффициенте «+1», трёх бросках по воротам и двух хитах. Евгений Кузнецов отыграл 17 минут 35 секунд и не отметился результативными действиями.