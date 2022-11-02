Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-форвард «Питтсбурга»: Овечкин — машина, у него лучший бросок в НХЛ

Экс-форвард «Питтсбурга»: Овечкин — машина, у него лучший бросок в НХЛ
Комментарии

Нападающий «Витязя», обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Скотт Уилсон поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Да, пожалуй, противостояние «Питтсбурга» с «Вашингтоном» сейчас одно из лучших в НХЛ. Ещё в Канаде хорошие противостояния – «Калгари» с «Эдмонтоном», а в детстве всегда смотрел противостояние «Торонто» с «Монреалем». Сейчас оно поутихло, потому что они давно не встречались в плей-офф. А «Вашингтон» с «Питтсбургом», Сид против Овечкина – это всегда круто, в этих играх они всегда показывают свою лучшую игру. С «Вашингтоном» всегда было непросто играть и в регулярке, и в плей-офф.

Овечкин – машина? Да, он очень сильный, у него лучший бросок в лиге, так что он в каждом матче выполняет свою задачу. У него с Сидом совершенно разные стили игры, но Сид – тоже машина. Хотя бы потому, насколько он сильный. Они оба в каждом матче делают свою работу», — сказал Уилсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полностью интервью со Скоттом Уилсоном читайте на «Чемпионате» завтра утром, 3 ноября.

Новость по теме
Овечкин провёл три силовых приёма за три минуты в матче с «Вегасом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022