«Нефтехимик» и «Торпедо» заключили сделку по 19-летнему форварду

«Нефтехимик» и «Торпедо» заключили сделку, сообщает телеграм-канал нижнекамского клуба.

Отмечается, что состав «Нефтехимика» пополнит 19-летний нападающий нижегородского клуба Илья Федотов. Сделка заключена на арендной основе.



Отметим, что в текущем сезоне Федотов принял участие в двух встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых не отметился результативными действиями. Всего в КХЛ молодой нападающий сыграл 39 матчей, в которых ещё не забивал, однако отдал две результативные передачи.



«Мы рады приветствовать Илью в стае и желаем отличного продолжения сезона!» — говорится в сообщении.

Отметим, что «Торпедо» с 31 очком занимает пятое место в Западной конференции. «Нефтехимик» с 19 баллами идёт последним на Востоке.