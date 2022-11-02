«Нефтехимик» и «Торпедо» заключили сделку по 19-летнему форварду
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«Нефтехимик» и «Торпедо» заключили сделку, сообщает телеграм-канал нижнекамского клуба.
Отмечается, что состав «Нефтехимика» пополнит 19-летний нападающий нижегородского клуба Илья Федотов. Сделка заключена на арендной основе.
Отметим, что в текущем сезоне Федотов принял участие в двух встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых не отметился результативными действиями. Всего в КХЛ молодой нападающий сыграл 39 матчей, в которых ещё не забивал, однако отдал две результативные передачи.
«Мы рады приветствовать Илью в стае и желаем отличного продолжения сезона!» — говорится в сообщении.
Отметим, что «Торпедо» с 31 очком занимает пятое место в Западной конференции. «Нефтехимик» с 19 баллами идёт последним на Востоке.
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