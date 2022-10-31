Канадский игрок «Нефтехимика» ответил на вопрос, были ли у него опасения об игре в России

Канадский нападающий «Нефтехимика» Энтони Камара поделился мнением об уровне игры в КХЛ после выступлений в Европе. Кроме того, он высказался о жизни в Нижнекамске и о том, как шли переговоры с российским клубом.

«Как мне уровень КХЛ после карьеры в Европе? Всё классно, сильная лига, все пашут, все стараются. Ты должен быть готов к каждому матчу, в этой лиге нет проходных встреч.



Сразу решил ехать в Россию, получив предложение из Нижнекамска, или немного сомневался? Нет, сомнений, опасений не было. Я хоккеист и моё дело — играть. Мне предложили хорошие условия, поэтому я здесь, и пока просто всё здорово.



Как жизнь в Нижнекамске? Да, живу на клубной базе, очень комфортно, всем доволен. У нас много матчей, поэтому важен полноценный отдых и питание и в этом смысле все условия созданы. Из местной еды нравятся треугольники, очень вкусно», — приводит слова Камара Metaratings.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги канадский форвард принял участие в 24 матчах, в которых забросил семь шайб и отдал шесть голевых передач. Камара суммарно записал на свой счёт 13 результативных баллов.