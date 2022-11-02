«Его бросок невероятен». Сергачёв поделился мнением об эффектном победном голе Кучерова

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением о голе соотечественника Никиты Кучерова в ворота «Оттавы Сенаторз» с острого угла. Игрок обороны, находясь слева, перевёл шайбу на правый фланг, откуда нападающий бросил в касание, оформив победный гол.

«Я знал, что он там откроется. Его бросок был невероятным. Он бросал с такого острого угла, но это Куч», — приводит слова Сергачёва официальный сайт НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, ранее завершился матч регулярного чемпионата НХЛ-2022/2023, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Оттаву». Финалист прошлого сезона Кубка Стэнли одержал победу со счётом 4:3.