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Скотт Уилсон: не стал бы говорить, что Малкин в тени Кросби. Сидни снимает с него давление

Скотт Уилсон: не стал бы говорить, что Малкин в тени Кросби. Сидни снимает с него давление
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Нападающий «Витязя», обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Скотт Уилсон поделился мыслями о российском форварде «пингвинов» Евгении Малкине.

«Не стал бы говорить, что Малкин в тени Кросби, потому что он очень хорош, а в плей-офф вообще потрясающе играет. Некоторые не так хорошо выступают в плей-офф, но Малкин в плей-офф даже лучше, чем в регулярке, такое нечасто встретишь. Мне кажется, они с Сидом так хороши, потому что играют вместе. Малкин – центр первого звена в любой другой команде НХЛ, они с Сидом в «Питтсбурге» центрят первые два звена. Не хочу говорить, что он в тени Сида, возможно, наоборот, это и к лучшему, потому что Сид немного снимает с него давление», — сказал Уилсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полностью интервью со Скоттом Уилсоном читайте на «Чемпионате»:

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