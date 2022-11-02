Защитник минского «Динамо» рассказал об игре с легендарным вратарём Хенриком Лундквистом

Защитник минского «Динамо» Джон Гилмор рассказал об игре за «Нью-Йорк Рейнджерс», за который он выступал с 2016 по 2019 год. Кроме того, он поделился мнением о бывшем партнёре, легендарном вратаре Хенрике Лундквисте.

«В «Рейнджерс» я играл с Райаном Спунером? Помню его. Он пришёл из «Бостона». И однажды забросил в овертайме с его голевой передачи. Тогда играли с «Ванкувером». У нас хорошее взаимопонимание. Когда я перешёл в «Динамо» и узнал, что Райан тоже будет играть здесь, то мы сразу же списались.



В «Рейнджерс» играл с легендой НХЛ Хенриком Лундквистом? О да. Прекрасный человек и потрясающий вратарь. А ещё икона стиля. Самый профессиональный хоккеист, которого я видел. Всегда серьёзный, выкладывается на тренировках и в матчах, всегда стремится быть лучшим. Многому научился у него. Когда у команды что-то не получалось, то Хенрик не боялся встать и всех подбодрить. Он лидер. Когда Хенрик говорил, все его слушали», — приводит слова Гилмора официальный сайт минчан.

В текущем сезоне канадский хоккеист принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. У него показатель полезности «-11».