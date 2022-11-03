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Звезда «Торонто» Остон Мэттьюс спровоцировал массовую драку в конце матча с «Филадельфией»

Звезда «Торонто» Остон Мэттьюс спровоцировал массовую драку в конце матча с «Филадельфией»
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На льду «Скотиабанк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Филадельфию Флайерз» и победил со счётом 5:2.

Звёздный игрок «Торонто» Остон Мэттьюс спровоцировал массовую драку в этом матче. После этого инцидента были удалены сразу восемь хоккеистов, которые получили суммарный штраф в 50 минут.

ВИДЕО:

«Торонто» до этого матча не выигрывал четыре матча подряд. Команда уступила дважды в основное время (с «Вегасом» и «Лос-Анджелесом») и дважды в овертайме («Сан-Хосе» и «Анахайму»). А «Филадельфия» в двух предыдущих матчах потерпела поражения в овертаймах от «Каролины» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

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