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Хет-трик Тавареса и 23 сейва Самсонова помогли «Торонто» уверенно победить «Филадельфию»

Хет-трик Тавареса и 23 сейва Самсонова помогли «Торонто» уверенно победить «Филадельфию»
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На льду «Скотиабанк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Филадельфию Флайерз» и победил со счётом 5:2.

В составе победителей 23 спасения совершил российский голкипер Илья Самсонов. Три шайбы у «Торонто» на счету Джона Тавареса (в предыдущих играх он оформил четыре гола), по разу отличились Остон Мэттьюс и Зак Астон-Риз. У «Филадельфии» забросили Джоэль Фараби и Оуэн Типпетт – в обоих случаях ассистировал Трэвис Конечны.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 20 минут 39 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «-1», а его партнёр по обороне Егор Замула отыграл 17.08 с итоговым показателем «+1».

«Торонто» до этого матча не выигрывал четыре матча подряд. Команда уступила дважды в основное время (с «Вегасом» и «Лос-Анджелесом») и дважды в овертайме («Сан-Хосе» и «Анахайму»). А «Филадельфия» в двух предыдущих матчах потерпела поражения в овертаймах от «Каролины» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2022, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фараби (Конечны, Санхайм) – 13:09 (5x5)   1:1 Мэттьюс (Таварес, Марнер) – 16:40 (5x4)   2:1 Таварес (Нюландер, Райлли) – 18:33 (5x5)   3:1 Астон-Риз (Мальгин, Кемпф) – 42:49 (5x5)   3:2 Типпетт (Конечны, Лотон) – 47:01 (5x4)   4:2 Таварес (Марнер, Мете) – 52:42 (5x5)   5:2 Таварес (Мэттьюс, Райлли) – 55:23 (5x4)
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