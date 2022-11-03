Хет-трик Тавареса и 23 сейва Самсонова помогли «Торонто» уверенно победить «Филадельфию»

На льду «Скотиабанк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Филадельфию Флайерз» и победил со счётом 5:2.
В составе победителей 23 спасения совершил российский голкипер Илья Самсонов. Три шайбы у «Торонто» на счету Джона Тавареса (в предыдущих играх он оформил четыре гола), по разу отличились Остон Мэттьюс и Зак Астон-Риз. У «Филадельфии» забросили Джоэль Фараби и Оуэн Типпетт – в обоих случаях ассистировал Трэвис Конечны.
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 20 минут 39 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «-1», а его партнёр по обороне Егор Замула отыграл 17.08 с итоговым показателем «+1».
«Торонто» до этого матча не выигрывал четыре матча подряд. Команда уступила дважды в основное время (с «Вегасом» и «Лос-Анджелесом») и дважды в овертайме («Сан-Хосе» и «Анахайму»). А «Филадельфия» в двух предыдущих матчах потерпела поражения в овертаймах от «Каролины» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
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