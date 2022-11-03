«Хорошо, что всё закрыл сразу, в первой игре». Гусев — о своём рекорде в СКА

Нападающий СКА Никита Гусев после победы над «Сочи» (5:2) прокомментировал встречу и рассказал о своём рекорде в питерском клубе. Напомним, 30-летний форвард во вчерашнем матче забросил шайбу и отдал результативную передачу. Таким образом, Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА.
«Мог сыграть лучше, но важно, что победили. Смотрим только вперёд. Меня поздравили на льду с тем, что стал лучшим бомбардиром в истории. Хорошо, что всё закрыл сразу, в первой игре. Узнал о том, что попал в состав, на тренировке. Приятно было вернуться на арену, полные трибуны.
В первом периоде скомканно сыграли, но команда добавляла. Соперник забил хороший гол, потом мы отыгрались. Если говорить о втором периоде, он не очень получился, но будем работать. Все всё понимают. Главное, что вышли и сделали свою работу. Что касается партнёров по команде, все отличные ребята. Кубки не выигрываются в начале и в середине сезона, есть время сыграться», — приводит слова Гусева «РИА Спорт».
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