Никита Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА
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Нападающий СКА Никита Гусев в первом матче после возвращения в санкт-петербургскую команду забросил шайбу и отдал результативную передачу. Это произошло во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Сочи».
Российский форвард набрал свои 370-е и 371-е результативные очки в 320-м матче за армейцев. Гусев вышел на первое место по баллам в истории СКА, став лучшим бомбардиром санкт-петербургской команды. Всего за клуб форвард забросил 122 шайбы и отдал 249 результативных передач.
Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0).
Новость по темеВидео первого гола Гусева после возвращения в СКА
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