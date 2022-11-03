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Актёр Райан Рейнольдс заинтересован в покупке команды НХЛ

Актёр Райан Рейнольдс заинтересован в покупке команды НХЛ
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Канадский актёр Райан Рейнольдс заинтересован в покупке команды Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз», сообщает People Magazine.

Источник уточняет, что Рейнольдсу важно, чтобы команда оставалась в Оттаве, поскольку продажа может привести к переезду.

Сообщения о возможной продаже появились через несколько месяцев после смерти 28 марта владельца «Сенаторз» Юджина Мельника. Сейчас клуб находится во владении его дочерей.

Сам Рейнольдс отреагировал о покупке «Оттавы» задумчивым смайликом в своём «твиттере».

В текущем сезоне НХЛ «Оттава» набрала восемь очков в девяти матчах и на данный момент занимает 15-е место в таблице Восточной конференции. Следующий матч «Сенаторз» сыграют с «Вегасом» в ночь на 4 ноября, в 2:00 мск.

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