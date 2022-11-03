Актёр Райан Рейнольдс заинтересован в покупке команды НХЛ
Поделиться
Канадский актёр Райан Рейнольдс заинтересован в покупке команды Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз», сообщает People Magazine.
Источник уточняет, что Рейнольдсу важно, чтобы команда оставалась в Оттаве, поскольку продажа может привести к переезду.
Сообщения о возможной продаже появились через несколько месяцев после смерти 28 марта владельца «Сенаторз» Юджина Мельника. Сейчас клуб находится во владении его дочерей.
Сам Рейнольдс отреагировал о покупке «Оттавы» задумчивым смайликом в своём «твиттере».
В текущем сезоне НХЛ «Оттава» набрала восемь очков в девяти матчах и на данный момент занимает 15-е место в таблице Восточной конференции. Следующий матч «Сенаторз» сыграют с «Вегасом» в ночь на 4 ноября, в 2:00 мск.
Комментарии
- 3 ноября 2022
-
10:38
-
10:22
-
10:01
-
09:38
-
09:30
-
09:13
-
09:05
-
08:52
-
08:40
-
08:40
-
08:18
-
08:10
-
07:50
-
06:50
-
05:06
-
04:55
- 2 ноября 2022
-
23:56
-
23:49
-
23:14
-
23:07
-
23:00
-
22:33
-
22:09
-
21:22
-
21:00
-
20:27
-
20:09
-
19:33
-
19:17
-
18:48
-
18:19
-
17:58
-
17:26
-
16:53
-
16:19
Партнерский контент