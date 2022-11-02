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Форвард «Оттавы» не удержался на ногах после суперфинта Кучерова. Видео

Форвард «Оттавы» не удержался на ногах после суперфинта Кучерова. Видео
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Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» сделал эффектный финт, с помощью которого оставил не у дел нападающего соперника Шейна Пинто. Россиянин классно развернулся, а Пинто, не успев среагировать, упал на лёд.

ВИДЕО.

Кучеров стал главным героем этой встречи. Матч закончился победой «Лайтнинг» со счётом 4:3. Российский форвард забросил одну шайбу, а также сделал две результативные передачи.

Он стал первой звездой этого матча. Второй звездой признан нападающий «молний» Брэйден Пойнт, у которого 2 (1+1) очка, а третьей — форвард «Сенаторз» Мэттью Джозеф, забивший один гол.

В текущем сезоне Кучеров провёл 10 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков.

В следующем матче «Лайтнинг» встретится с «Каролиной», а «Оттава» проведёт матч с «Вегасом». Матч пройдут 4 ноября соответственно.

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