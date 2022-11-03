Тренер «Ак Барса» назвал условия, необходимые для успеха в матче с «Салаватом Юлаевым»

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко в преддверии «зелёного дерби» с «Салаватом Юлаевым» (3 ноября, 19:00 мск) назвал условия, необходимые для успеха казанцев в сегодняшнем матче, и объяснил причины частых удалений у команды из Казани.
«Два последних матча «зелёного дерби» завершились в пользу Уфы. Что не получилось по сравнению с первой игрой? Надо повторить все те действия, которые смогли выполнить в первом матче. Если будем проводить больше времени в зоне атаки, распоряжаться своими голевыми моментами, лишать соперников шайбы и подкатываться под них плотнее, не давать им разгоняться – всё будет хорошо. «Салават Юлаев» − очень быстрая команда.
В матче с ЦСКА определяющим фактором стали необязательные удаления. В чём причина? Это чрезмерное желание выиграть. Каждый день разговариваем на эту тему, есть у нас и штрафные санкции, но, видимо, желание захлёстывает. Стараемся исправлять, придерживаем ребят на лавке, успокаиваем. Сейчас переступим через этот период, потом будет гораздо легче.
Какое внимание уделяется игре в неравных составах? Многое зависит от дисциплины. Игра в неравных составах – это основной компонент современного хоккея. Нам нужно умерить свой пыл в удалениях и постараться играть «пять на пять», а ещё лучше – заставить соперника удаляться.
Будут ли изменения в составе? Самое главное изменение – сегодня увидим на льду капитана Даниса Зарипова», — приводит слова Бабенко сайт «Ак Барса».
«Ак Барс» после поражения от ЦСКА в последнем матче (2:3) расположился на девятом месте в таблице Восточной конференции.
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