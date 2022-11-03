Малкин — на втором месте среди активных игроков «Питтсбурга» по очкам в матчах с «Баффало»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (3:6).

Как отмечает пресс-служба НХЛ, теперь на счету форварда «пингвинов» 62 (20+42) очка в 48 встречах с «клинками». Малкин занимает второе место среди действующих хоккеистов «Питтсбурга» по количеству набранных очков в матчах с «Баффало». Россиянин уступает только Сидни Кросби, на счету которого 77 (25+52) результативных очков в 54 встречах.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.