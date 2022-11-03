Бывший легионер КХЛ ответил на критику за игру в России

Бывший нападающий «Нефтехимика» Самуэль Бучек, ныне выступающий за чешский клуб «Оцеларжи Тршинец», ответил на резкую критику в свой адрес. По словацкому хоккеисту «проехались» за то, что он принял решение играть в России и высказывался положительно в КХЛ. Переезд Бучека в «Оцеларжи» восприняли резко негативно.
«Я это понял. Критика оправданна. Стараюсь работать над собой, развиваюсь как игрок и как личность. Но это оправданно, и я, наверное, на этом закончу свой ответ по этой теме», — приводит слова Бучека Sport.cz.
Напомним, Самуэль Бучек перешёл в нижнекамскую команду летом. В начале сезона наставник «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказывал, что словацкий нападающий пришёл в клуб «без предсезонной подготовки, и видно, что ему тяжело вкатиться». После отъезда из России хоккеист говорил, что не жалеет о переходе в КХЛ.
- 3 ноября 2022
-
18:13
-
17:55
-
17:36
-
17:20
-
16:55
-
16:23
-
15:11
-
14:30
-
14:26
-
14:18
-
14:00
-
13:50
-
13:20
-
13:00
-
12:27
-
12:11
-
12:02
-
11:43
-
11:31
-
11:22
-
10:54
-
10:38
-
10:22
-
10:01
-
09:38
-
09:30
-
09:13
-
09:05
-
08:52
-
08:40
-
08:40
-
08:18
-
08:10
-
07:50
-
06:50