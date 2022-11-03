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Бывший легионер КХЛ ответил на критику за игру в России

Бывший легионер КХЛ ответил на критику за игру в России
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Бывший нападающий «Нефтехимика» Самуэль Бучек, ныне выступающий за чешский клуб «Оцеларжи Тршинец», ответил на резкую критику в свой адрес. По словацкому хоккеисту «проехались» за то, что он принял решение играть в России и высказывался положительно в КХЛ. Переезд Бучека в «Оцеларжи» восприняли резко негативно.

«Я это понял. Критика оправданна. Стараюсь работать над собой, развиваюсь как игрок и как личность. Но это оправданно, и я, наверное, на этом закончу свой ответ по этой теме», — приводит слова Бучека Sport.cz.

Напомним, Самуэль Бучек перешёл в нижнекамскую команду летом. В начале сезона наставник «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказывал, что словацкий нападающий пришёл в клуб «без предсезонной подготовки, и видно, что ему тяжело вкатиться». После отъезда из России хоккеист говорил, что не жалеет о переходе в КХЛ.

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