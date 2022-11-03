Кравец: «Авангард» вытащил матч, проигрывая. Давно у нас такого не было

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец поделился мыслями после победы в матче с «Сибирью».

«Хорошая, тяжёлая победа. Первый период проспали, «Сибирь» хотела больше, старалась, мы оказались немножко не готовы. Может, думали, что «Сибирь» так не начнёт. Потом выровняли игру, сравняли счёт, во втором периоде гораздо лучше отыграли. Но, к сожалению, «привезли» себе второй гол. В третьем отрезке целиком переиграли соперника. Рад, что вытащили матч, проигрывая, давно у нас таких игр не было. Каждое звено постепенно выдавливало из себя, и добились командной победы.



Игра «Авангарда» изменилась с моим приходом? Не сказал бы, что всё сделал один человек, это работа всего тренерского штаба. Улучшение игры в овертайме? У нас были объяснения на собрании, как мы играем овертайм, мы стали скидывать шайбу, контролировать её. Есть победы, появляется уверенность, мы за это цепляемся», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.