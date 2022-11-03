И. о. главного тренера «Авангарда»: я просто рад, что могу работать с такими хоккеистами

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец после победы в матче с «Сибирью» высказался о составе омского клуба.

«Грицюк и Толчинский здорово провели встречу с «Куньлунем». Сегодня мы поставили к ним Бродхёрста в центр, и улучшилась игра что одного, что другого. Толчинский всегда выкладывается, Грицюк последние пять матчей проводит здорово. Ребята делают всё правильно, а голы придут.



Не думаю о том, когда избавлюсь от приставки «и. о.» Повторюсь, я просто очень рад, что могу работать с такими хоккеистами», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Омске на стадионе «G-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).