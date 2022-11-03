Главный тренер «Амура» назвал главную причину поражения в матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев поделился мыслями после поражения в матче с «Автомобилистом».
«Ключевой момент был при счёте 1:0, когда, к сожалению, не забили, играя «пять на три». Первый период был хорошим с нашей стороны и по движению, и по игре. Могли уйти на перерыв с преимуществом, но пропустили гол «в раздевалку», к сожалению, не дотерпели. Потом была равная игра, а в третьем периоде шла игра до гола.
Когда ждать травмированных? Уже дома тренируются, думаю, в домашней серии. Плюс приезжал наш легионер, надеюсь, что по приезде они вернутся в основу.
Спад после первого периода? Если вы смотрите календарь, то у соперника три дня паузы, а у нас матчи через день практически — сыграв встречу, мы сразу спешим на выезд. Не хватило где-то физической мощности, на вбрасываниях с Кормье и Да Костой тяжеловато боролись. Повторюсь — забей «пять на три», было бы 2:0, возможно, сложился бы по-иному матч», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 3 ноября 2022
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