Буше: я Овечкин «Авангарда»? Не знаю, стоит ли наши имена употреблять в одном предложении

Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (3:2 ОТ).
«Не очень хорошо начали, пропустили в первые 30 секунд матча. Но здорово, что продолжили бороться и в итоге вырвали победу. Чувствую ли я себя Овечкиным «Авангарда», потому что меня много выводят на бросок и получается забивать? Не знаю, стоит ли эти два имени употреблять в одном предложении. Действительно, я наношу броски, но не так много залетает.
Первая половина первого периода была очень сложной, у нас получилось медленное начало, мы набирали обороты по ходу матча. Почему не удалось полностью перехватить инициативу после моей первой шайбы? Соперник – хорошая команда, они здорово действовали, запирали нас в зоне, хорошие смены проводили и реализовывали моменты», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 3 ноября 2022
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