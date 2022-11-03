«Нефтехимик» прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал ЦСКА. Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 1:0).

На 10-й минуте Сергей Плотников вывел армейцев вперёд. Через 16 секунд Рафаэль Бикмуллин сравнял счёт. На 15-й минуте Прохор Полтапов с передачи Данила Юртайкина забросил вторую шайбу ЦСКА в матче. На 21-й минуте Евгений Митякин после паса Энтони Камара восстановил равенство в счёте. Через 25 секунд Владислав Каменев с передачи Константина Окулова сделал счёт 3:2. Всего через две минуты Егор Попов сравнял счёт. Победу хозяевам в овертайме принёс Кирилл Воробьёв.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 7 ноября в Москве сыграет с «Локомотивом». «Нефтехимик» 5 ноября примет «Салават Юлаев».