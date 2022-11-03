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«Нефтехимик» прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА

«Нефтехимик» прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал ЦСКА. Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2022, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Плотников (Киселевич, Слепышев) – 09:16 (5x5)   1:1 Бикмуллин (Кашников, Шинкарук) – 09:32 (5x5)   1:2 Полтапов (Юртайкин) – 14:16 (5x5)   2:2 Митякин (Камара) – 20:20 (5x5)   2:3 Каменев (Окулов) – 20:45 (5x5)   3:3 Попов (Галимов, Сидоров) – 22:49 (5x5)   4:3 Воробьёв – 60:29 (en)

На 10-й минуте Сергей Плотников вывел армейцев вперёд. Через 16 секунд Рафаэль Бикмуллин сравнял счёт. На 15-й минуте Прохор Полтапов с передачи Данила Юртайкина забросил вторую шайбу ЦСКА в матче. На 21-й минуте Евгений Митякин после паса Энтони Камара восстановил равенство в счёте. Через 25 секунд Владислав Каменев с передачи Константина Окулова сделал счёт 3:2. Всего через две минуты Егор Попов сравнял счёт. Победу хозяевам в овертайме принёс Кирилл Воробьёв.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 7 ноября в Москве сыграет с «Локомотивом». «Нефтехимик» 5 ноября примет «Салават Юлаев».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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