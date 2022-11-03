Главный тренер «Ак Барса» — о матче с «Салаватом»: второй период кошмарный был

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок высказался после победы в «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым».

«Очень плохой второй период, а так — с победой «Ак Барс». В третьем периоде правильно играть стали. Первый период — ещё более или менее, а второй кошмарный был. Стараемся прийти к тому, чтобы с первых минут показывать тот хоккей, который был в третьем периоде. Мы каждую игру это требуем», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).