«Ак Барс» во второй раз в сезоне обыграл «Салават», Радулов реализовал буллит

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).
Первый период оказался безголевым. На 35-й минуте Данил Алалыкин вывел уфимцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Данил Башкиров и Алексей Пустозёров. На 48-й минуте Никита Евсеев после паса Артёма Галимова сравнял счёт. В серии буллитов свои попытки реализовали Александр Радулов и Станислав Галиев.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 6 ноября в Череповце сыграет с «Северсталью». «Салават Юлаев» 5 ноября в Нижнекамске встретится с «Нефтехимиком».
- 3 ноября 2022
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