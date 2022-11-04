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Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, который забил 400 голов на выезде

Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, который забил 400 голов на выезде
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 400-й гол на выезде.

Россиянин стал вторым игроком в истории, которому удалось покорить это достижение. Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, который записал в свой актив 402 гола на выезде.

Отметим, в эти минуты в Детройте не стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент гости ведут со счётом 1:0.

Для Овечкина это шестой гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету четыре результативные передачи при коэффициенте полезности «-8».

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1286 матчах, в которых записал в свой актив 786 голов и сделал 634 результативные передачи.

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