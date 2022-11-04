Овечкин догнал Оутса в списке лучших бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 1420-е (786+634) очко в карьере НХЛ.
В списке бомбардиров Овечкин догнал Адама Оутса. Теперь россиянин делит 19-е место по этому показателю. Следующей целью Овечкина является форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, на счету которого 1421 очко в НХЛ.
Напомним, Овечкин забил гол в матче с «Детройт Ред Уингз» (1:3).
Для Овечкина это шестой гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету четыре результативные передачи при коэффициенте полезности «-8».
Ранее сообщалось, что Овечкин забил 400-й гол на выезде. Россиянин стал вторым игроком в истории, которому удалось покорить это достижение. Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, который записал в свой актив 402 гола на выезде.
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