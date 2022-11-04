Овечкин отреагировал на повторение рекорда Горди Хоу по количеству шайб за один клуб в НХЛ

37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о повторении рекорда легендарного канадского форварда Горди Хоу по количеству голов за один клуб в НХЛ.
«Очевидно, что это большое достижение. Я провёл всю свою карьеру здесь, в Вашингтоне, и повторить такое достижение легендарного игрока — это довольно большое и крутое достижение», — приводит слова Александра журналистка The Athletic Саманта Пэлл в «Твиттере».
Напомним, что в прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ Овечкин с «Детройт Ред Уингз» (1:3) забросил 786-ю шайбу в карьере за «Вашингтон», благодаря чему и сравнялся с показателем Горди Хоу по голам за один клуб. Всего в нынешнем сезоне Александр отметился 10 (6+4) результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-7».
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