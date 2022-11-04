Второй раз голкипер «Тампы» отразил больше 50 бросков в НХЛ. Это снова сделал Василевский

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 по буллитам.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский завершил матч с 52 отражёнными бросками, едва не повторив личный рекорд по сейвам в матче регулярного чемпионата НХЛ. В марте 2019 года Василевский отразил 54 броска во встрече с «Вашингтон Кэпиталз», что является клубным рекордом по отражённым броскам в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Примечательно, что больше ни один вратарь в истории «Тампы» не добирался до отметки в 50 сейвов в одном матче НХЛ. Третье место в истории клуба по сейвам в матче делят всё тот же Василевский и американец Бен Бишоп — по 48 отражённых бросков.