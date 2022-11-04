Канадский защитник Брент Бёрнс установил рекорд «Каролины» в дебютном сезоне за клуб

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 по буллитам.

В составе «ураганов» результативной передачей отметился канадский защитник Брент Бёрнс, проводящий дебютный сезон за клуб. Ветеран НХЛ продлил серию с набранными очками до пяти матчей, став первым защитником в истории «Каролины», кому удалось отметиться подобной серией в возрасте 37 лет и старше.

В нынешнем сезоне Бёрнс принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и сделал шесть голевых передач при показателе полезности "-2" и 8 минутах штрафного времени.