Канадский защитник Брент Бёрнс установил рекорд «Каролины» в дебютном сезоне за клуб
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 по буллитам.
В составе «ураганов» результативной передачей отметился канадский защитник Брент Бёрнс, проводящий дебютный сезон за клуб. Ветеран НХЛ продлил серию с набранными очками до пяти матчей, став первым защитником в истории «Каролины», кому удалось отметиться подобной серией в возрасте 37 лет и старше.
В нынешнем сезоне Бёрнс принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и сделал шесть голевых передач при показателе полезности "-2" и 8 минутах штрафного времени.
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