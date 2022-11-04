«Даллас» разгромил «Аризону» благодаря голу Дениса Гурьянова
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В Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Даллас Старз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 7:2.
Российский нападающий гостей Денис Гурьянов открыл счёт голов в этой встрече. У форварда это только первая заброшенная шайба в первых десяти матчах сезона. Также у него одна голевая передача. Голевым пасом в этой атаке отметился Яни Хаканпяя.
За хозяев также забивали Уайаат Джонстон, Тай Делландреа, Джейсон Робертсон (дважды), Джейми Бенн и Хаканпяя.
У гостей отличились Юусо Вялимяки и Лоусон Круз.
«Даллас» на данный момент находится на втором месте в Западной конференции. Команда набрала 15 очков в 11 играх…
НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2022, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 7
Даллас Старз
Даллас
0:1 Гурьянов (Марчмент, Сегин) – 01:29 (5x5) 0:2 Джонстон – 03:54 (5x5) 0:3 Делландреа (Хейсканен, Миллер) – 11:18 (5x5) 0:4 Робертсон (Павелски, Хинц) – 18:30 (5x5) 0:5 Робертсон (Бенн, Хинц) – 35:14 (5x4) 0:6 Бенн – 40:27 (5x5) 1:6 Вялимяки (Маччелли, Бьюгстад) – 45:07 (5x5) 2:6 Круз (Маччелли) – 49:06 (5x5) 2:7 Хаканпяя (Бенн, Линделль) – 55:45 (5x5)
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