«Даллас» разгромил «Аризону» благодаря голу Дениса Гурьянова

В Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Даллас Старз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 7:2.



Российский нападающий гостей Денис Гурьянов открыл счёт голов в этой встрече. У форварда это только первая заброшенная шайба в первых десяти матчах сезона. Также у него одна голевая передача. Голевым пасом в этой атаке отметился Яни Хаканпяя.



За хозяев также забивали Уайаат Джонстон, Тай Делландреа, Джейсон Робертсон (дважды), Джейми Бенн и Хаканпяя.



У гостей отличились Юусо Вялимяки и Лоусон Круз.

«Даллас» на данный момент находится на втором месте в Западной конференции. Команда набрала 15 очков в 11 играх…