Сын Горди Хоу сравнил Овечкина и своего отца после исторического рекорда россиянина
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Марк Хоу, сын легендарного хоккеиста Национальной хоккейной лиги Горди Хоу, поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
«Он феноменальный снайпер. Считаю ли я, что он лучше, чем Горди Хоу? Нет. Я думаю, что Горди был лучшим игроком во всех аспектах. Но Алекс Овечкин — чистый снайпер», — приводит слова Хоу официальный сайт НХЛ.
Напомним, в прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ Овечкин с «Детройт Ред Уингз» (1:3) забросил свою 786-ю шайбу в карьере за «Вашингтон», благодаря чему сравнялся с показателем Горди Хоу по голам за один клуб. Всего в нынешнем сезоне Александр отметился 10 (6+4) результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-7».
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