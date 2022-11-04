Сын Горди Хоу: Овечкин — адский снайпер. Он не удовлетворён

Марк Хоу, сын легендарного хоккеиста Национальной хоккейной лиги Горди Хоу, поделился мнением о российском капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Ранее нападающий повторил рекорд Горди по голам за один клуб.



«Я видел, как он забивает много голов. Его бросок так же хорош, как и любая другая часть его игры. Очень немногие люди обладают такой ловкостью. Как только они начинают терять её, они начинают бросать прямо во вратаря. После его бросков шайбы всё ещё летят по углам.



Очевидно, что он любит то, что он делает. Иногда деньги заставляют людей играть, иногда они просто получают удовлетворение. Он не удовлетворён. Вы можете сказать, что он увлечён. Он хочет победить. Он адский снайпер», — приводит слова Хоу официальный сайт НХЛ.

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