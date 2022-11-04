Главный тренер «Вашингтона» поделился эмоциями от исторического гола Овечкина за клуб

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги прокомментировал исторический гол капитана команды Александра Овечкина.
«Хотел бы я, чтобы гол Овечкина стал для него победным в матче, но это невероятный подвиг…
У нас были шансы. Мы давили весь матч. Я думал, что у нас есть хорошие шансы. Я думаю, что у нас есть возможности. Мы должны были забить ещё, особенно в третьем периоде матча при счёте 1:1», — приводит слова Лавиолетта Washington Post.
Напомним, в прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ Овечкин с «Детройт Ред Уингз» (1:3) забросил 786-ю шайбу в карьере за «Вашингтон», благодаря чему и сравнялся с показателем Горди Хоу по голам за один клуб. Всего в нынешнем сезоне Александр отметился 10 (6+4) результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-7».
- 4 ноября 2022
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