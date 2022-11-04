Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Вашингтона» поделился эмоциями от исторического гола Овечкина за клуб

Главный тренер «Вашингтона» поделился эмоциями от исторического гола Овечкина за клуб
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги прокомментировал исторический гол капитана команды Александра Овечкина.

«Хотел бы я, чтобы гол Овечкина стал для него победным в матче, но это невероятный подвиг…

У нас были шансы. Мы давили весь матч. Я думал, что у нас есть хорошие шансы. Я думаю, что у нас есть возможности. Мы должны были забить ещё, особенно в третьем периоде матча при счёте 1:1», — приводит слова Лавиолетта Washington Post.

Напомним, в прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ Овечкин с «Детройт Ред Уингз» (1:3) забросил 786-ю шайбу в карьере за «Вашингтон», благодаря чему и сравнялся с показателем Горди Хоу по голам за один клуб. Всего в нынешнем сезоне Александр отметился 10 (6+4) результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-7».

Овечкин творит историю на наших глазах! Догнал великого Хоу, повторив мощный рекорд в НХЛ! Овечкин творит историю на наших глазах! Догнал великого Хоу, повторив мощный рекорд в НХЛ!
Новость по теме
Овечкин сфотографировался с Марком Хоу. Россиянин повторил многолетний рекорд его отца
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022