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Овечкин выразил своё недовольство после третьего поражения «Вашингтона» подряд

Овечкин выразил своё недовольство после третьего поражения «Вашингтона» подряд
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Сегодня состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

Это поражения стало для «столичных» третьим подряд. После 12 проведённых матчей в текущем сезоне «Кэпиталз» занимают 12-ю строчку в таблице Восточной конференции. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в прошедшем матче отметился заброшенной шайбой и повторил рекорд Горди Хоу по голам за один клуб. Однако россиянин был очень раздосадован очередным поражением. Сразу после финальной сирены Овечкин высказал кому-то на площадке своё недовольство и покачал головой.

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Всего в нынешнем сезоне Александр отметился 10 (6+4) результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-7».

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