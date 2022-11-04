Кулёмин о «зелёном дерби»: эти игры — счастье для болельщиков. Хорошо, что играем больше

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Классная игра. Поддержка есть что у нас, что у них, упорные игры получаются. Такие игры — счастье для болельщиков. Решение лиги увеличить количество матчей с Казанью до шести? Да, это правильное решение, что больше играем. За счёт этого уровень будет подниматься.

Вели в счёте два периода и уступили? Ошибки в обороне, пропустили гол. «Ак Барс» – хорошая команда, работают все 60 минут, смогли забить один гол. Счёт был по игре, мы не давали им особо много шансов. По буллитам мы не смогли реализовать свои шансы», — цитирует нападающего Metaratings.

Прошедшая встреча стала уже четвёртой между этими командами в текущем сезоне. На счету каждой из них по две победы. До конца регулярного чемпионата «Салават Юлаев» и «Ак Барс» проведут ещё два матча между собой, которые состоятся в январе 2023 года.