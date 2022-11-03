Звёздам «Ак Барса» должно быть стыдно. Команду Знарка тащит 18-летний дебютант

У Никиты Евсеева уже больше шайб, чем у Войнова, и столько же, как у Шипачёва.

Прошло чуть больше недели с последнего «зелёного дерби», а оно уже радует нас новой серией. К матчу в Казани «Салават Юлаев» подошёл в прекрасной форме, несмотря на завершение победной шестиматчевой серии из-за осечки с «Амуром». «Ак Барс» же продолжает разбираться с накопившимися проблемами.

Лишь две победы в последних 12 матчах, вывод из состава, а затем возвращение одного из лидеров команды Александра Радулова, постоянная критика в прессе Олега Знарка за отсутствие результатов, выпадение из зоны плей-офф.

Тройки казанцев были основательно перекроены. Самым примечательным изменением стал перевод Радулова из четвёртого звена в первое к Вадиму Шипачёву. 47-й номер был заметным – уже в первом периоде он создал два опасных момента. Сначала зарядил от синей линии, а позже продрался на пятак сквозь двух соперников и бросил с неудобной, но попал в партнёра.

В первом периоде команды предложили быстрый хоккей без средней зоны. «Салават» чаще задерживался в зоне соперника, но и «Ак Барс» не давал заскучать Илье Ежову. Однако вторых шансов и добиваний соперники друг другу не давали, цепко играя в обороне. Почти 20 минут игра шла дисциплинированно, но незадолго до перерыва Кирилл Адамчук неаккуратно сыграл клюшкой на четыре минуты.

Уфимцы не извлекли выгоды из этого удаления, а счёт открыли в середине матча. Примечательно, что на льду в это время было ударное звено «Ак Барса», которое в этой же смене не реализовало свой отличный момент. Радулов поехал на смену, Шипачёв потерял клюшку, а молодёжная тройка «Салавата» блестяще разыграла атаку «три на три», которую завершил Данил Алалыкин. 21-летнего нападающего в последнее время прорвало – это его третья шайба за три матча (и третья же в сезоне).

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В третьем периоде «Ак Барс» поднажал – сначала Коледов с Науменковым пришли на помощь Ежову и спасли ворота от бросков ожесточённо копавшего на пятачке Радулова. Но спасли Казань не звёзды, а 18-летний защитник Никита Евсеев, для которого нынешний сезон – дебютный в КХЛ. Он, кстати, приложил руку и к предыдущей победе казанцев, сделав дубль в матче с «Нефтехимиком». Мог Евсеев забивать и в самом начале периода, ну а на 47-й минуте замкнул передачу Галимова на дальней штанге.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Ак Барс» заискрился, закипел, забурлил и разжёг во владениях Ежова настоящий пожар – хозяева буквально припёрли уфимцев, которые едва отбивались, к стенке. Но всё же отбились и ответили своей контратакой, которая вполне могла стать голевой – Сучков оказался один на один с Биляловым, но Евсеев смог ему помешать. После этого игра немного успокоилась, хотя «Ак Барс» был активнее до последних секунд. В овертайме команды обменялись шансами, но забить не смогли, а на буллитах удачными оказались попытки Радулова и Галиева. «Ак Барс» выиграл «зелёное дерби», сравняв счёт в противостоянии с «Салаватом» в нынешнем регулярном чемпионате. Но расслабляться рано – звёздам «Ак Барса» должно быть стыдно, что команду пока тащат не они, а 18-летний дебютант. У Евсеева, кстати, уже больше шайб, чем у Войнова. И столько же, сколько у Шипачёва.