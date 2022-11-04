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Голкипер «Трактора» Алексей Мельничук второй раз за два матча заменён в ходе игры

Голкипер «Трактора» Алексей Мельничук второй раз за два матча заменён в ходе игры
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В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ между местным «Трактором» и подмосковным «Витязем». На данный момент идёт второй период, счёт 3:0 в пользу гостей.

На 26-й минуте матча нападающий гостей Кирилл Рассказов забил третью шайбу «Витязя», и тренерский штаб челябинцев решил заменить вратаря. Голкипер «Трактора» Алексей Мельничук был заменён на Илью Проскурякова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2022, пятница. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
2-й период
1 : 3
Витязь
Московская область
0:1 Яремчук (Уилсон, Волгин) – 03:46 (5x5)   0:2 Старков (Руа) – 16:24 (5x5)   0:3 Рассказов (Кара) – 25:21 (5x5)   1:3 Бурдасов (Калинин) – 35:33 (5x4)

Примечательно, что Мельничук дважды начинал матч за «Трактор» в старте, и в обеих играх его заменили в ходе встреч. В прошлом матче вратарь был заменён после трёх шайб в первом периоде встречи с «Сочи». Напомним, в конце октября «Сочи» отдал «Трактору» 24-летнего голкипера на правах аренды.

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