Голкипер «Трактора» Алексей Мельничук второй раз за два матча заменён в ходе игры

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ между местным «Трактором» и подмосковным «Витязем». На данный момент идёт второй период, счёт 3:0 в пользу гостей.

На 26-й минуте матча нападающий гостей Кирилл Рассказов забил третью шайбу «Витязя», и тренерский штаб челябинцев решил заменить вратаря. Голкипер «Трактора» Алексей Мельничук был заменён на Илью Проскурякова.

Примечательно, что Мельничук дважды начинал матч за «Трактор» в старте, и в обеих играх его заменили в ходе встреч. В прошлом матче вратарь был заменён после трёх шайб в первом периоде встречи с «Сочи». Напомним, в конце октября «Сочи» отдал «Трактору» 24-летнего голкипера на правах аренды.