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«Оттава» объявила о начале продажи клуба

«Оттава» объявила о начале продажи клуба
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Пресс-служба команды Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» объявила о начале процесса продажи клуба. Важным условием для новых потенциальных владельцев клуба является то, что он должен и дальше базироваться в Оттаве.

Ранее сообщалось, что канадский актёр Райан Рейнольдс заинтересован в приобретении клуба. Сам Рейнольдс также хочет, чтобы «Оттава» оставалась в городе.

Сообщения о возможной продаже появились через несколько месяцев после смерти 28 марта владельца «Сенаторз» Юджина Мельника. Сейчас клуб находится во владении его дочерей. Стоимость команды сейчас оценивается в $ 655 млн. Дочери бизнесмена, по данным СМИ, сразу приняли решение о продаже актива.

В текущем сезоне НХЛ «Оттава» набрала восемь очков в девяти матчах и на данный момент занимает 15-е место в таблице Восточной конференции.

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