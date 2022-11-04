«Оттава» объявила о начале продажи клуба

Пресс-служба команды Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» объявила о начале процесса продажи клуба. Важным условием для новых потенциальных владельцев клуба является то, что он должен и дальше базироваться в Оттаве.



Ранее сообщалось, что канадский актёр Райан Рейнольдс заинтересован в приобретении клуба. Сам Рейнольдс также хочет, чтобы «Оттава» оставалась в городе.



Сообщения о возможной продаже появились через несколько месяцев после смерти 28 марта владельца «Сенаторз» Юджина Мельника. Сейчас клуб находится во владении его дочерей. Стоимость команды сейчас оценивается в $ 655 млн. Дочери бизнесмена, по данным СМИ, сразу приняли решение о продаже актива.

В текущем сезоне НХЛ «Оттава» набрала восемь очков в девяти матчах и на данный момент занимает 15-е место в таблице Восточной конференции.