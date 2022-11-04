Буцаев прокомментировал победу «Витязя» в матче с «Трактором»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу «Витязя».
«Мы показали сегодня хорошую игру. Хочу поздравить болельщиков нашей команды, которые и сегодня присутствовали на трибунах. Мы сегодня делали правильные вещи. По игре сделали больше акцент на броски по воротам, что и дало о себе знать в первом периоде. Смогли выстоять в нужный момент в меньшинстве и в третьем периоде забили два хороших гола в большинстве. Понимали, что хозяева побегут отыгрываться, порой было непросто выйти из-под их давления. С этой задачей мы справились.
Мы готовились к матчу. Как и любой другой тренер, я провожу работу над ошибками, команда проводит работу над ошибками. Внесли коррективы, сказали ребятам, как нужно правильно действовать и что для этого нужно делать», — приводит слова Буцаева пресс-служба «Трактора».
- 4 ноября 2022
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