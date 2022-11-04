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«Кузьменко — талант!» Кожевников — о хет-трике россиянина в матче с «Анахаймом»

«Кузьменко — талант!» Кожевников — о хет-трике россиянина в матче с «Анахаймом»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре российского форварда «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко. Россиянин помог своей команде обыграть «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча закончилась со счётом 8:5, Кузьменко впервые в карьере в НХЛ оформил хет-трик. Россиянин был признан первой звездой игрового дня.

«Кузьменко — талант! Всегда хорошо смотрелся. У Андрея всё должно быть нормально: он ведь игровик. То, что получается забивать, — отлично. Молодец!» — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В прошедшем матче с «утками» Кузьменко провёл на льду 15 минут, записал на свой счёт четыре (3+1) очка и завершил игру с коэффициентом полезности «+3». Нападающий набрал 10 (6+4) очков в 11 играх нынешнего сезона.

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