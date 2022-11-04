Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Разин: хочется уже быстрее забыть матч с «Сочи» и двигаться дальше

Андрей Разин: хочется уже быстрее забыть матч с «Сочи» и двигаться дальше
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата в «Сочи». Встреча закончилась со счётом 5:4 Б.

«Хорошо, что всё хорошо закончилось. Имели подавляющее преимущество – много большинства, много моментов. Думаю, праздник череповецким болельщикам устроили – День города отметили. И камбэк, и овертайм, и буллиты. Конечно, для меня это был очень тяжёлый матч. Хочется уже быстрее забыть этот матч и двигаться дальше.

Помогли ли в матче баллоны, которые использовали на тренировке? Конечно, мы в три раза быстрее соперника были. Мы сегодня и перебегали, и перепрыгали, и перебросали. После второго периода у нас владение шайбой в чужой зоне было на десять минут больше, чем у соперника. Как баллоны могли не сказаться на игре», — приводит слова Разина пресс-служба «Северстали».

Новость по теме
«Северсталь» в серии буллитов обыграла «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022