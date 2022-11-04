Светлов назвал основную проблему «Сочи» в матче с «Северсталью»

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Встреча, проходившая в Череповце, закончилась победой хозяев со счётом 5:4 Б.



«Игра получилась двоякой. Интересная, быстрая, напряжённая. Наша основная проблема сегодня – третий период. Не хватает нам силёнок довести игру до конца. Совершаем очень много ошибок.



Нужно, конечно, делать акцент на вбрасывания. Постоянно проигрываем вбрасывания в нашей зоне, отдаём инициативу противнику, приходится отбирать. Получается, что не хватает концентрации именно к концовке матча. В целом игра была достаточно интересная. На буллитах нам немножко не повезло. Не нашлось специалиста, который смог бы забить.



Над чем нужно сейчас работать? Основной компонент – вбрасывания в нашей зоне. Концентрация. Тратим очень много сил в первом и втором периодах. Не хватает где-то характера. Может быть, из-за того, что была длинная серия из поражений, у игроков есть опасения проиграть, ошибиться. Много молодых ребят, которые не готовы все 60 минут играть в правильном тонусе, терпеливо довести игру до конца. Когда боишься ошибиться, чаще делаешь ошибки. Будем работать над вбрасываниями, над работой на свободной позиции. Теряем позицию под воротами в нашей зоне. Где-то проигрываем борьбу. Нам не хватает умения выцарапать шайбу, сыграть с партнёром. Работы много», — приводит слова Светлова пресс-служба «Северстали».

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