Ни один из россиян не попал в топ-30 лучших защитников НХЛ по версии сайта лиги

Журналисты официального сайта НХЛ составили свой рейтинг лучших защитников лиги на данный момент. Топ состоит из 50 хоккеистов.

Лучшим защитником, по мнению обозревателей, стал игрок «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар. Второе место занял хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман, за ним расположился Адам Фокс из «Нью-Йорк Рейнджерс». Четвёртым стал швейцарец из «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози, пятым — Аарон Экблад из «Флориды Пантерз».

В рейтинг попали лишь два российских защитника. Высшую позицию занял хоккеист «Тампы» Михаил Сергачёв — он 31-й. На предпоследнее, 49-е место поставили защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова.

Топ-10:

1. Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»).

2. Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

3. Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»).

4. Роман Йози («Нэшвилл Предаторз»).

5. Аарон Экблад («Флорида Пантерз»).

6. Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз»).

7. Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз»).

8. Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»).

9. Крис Летанг («Питтсбург Пингвинз»).

10. Морган Райлли («Торонто Мэйпл Лифс»).