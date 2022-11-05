«Сиэтл» не планирует возвращать четвёртого номера драфта в юниорскую лигу

«Сиэтл Кракен» не планирует возвращать нападающего Шейна Райта в клуб юниорской лиги Онтарио «Кингстон», сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер. 18-летний форвард принял участие в матче «Кракен» против «Миннесоты «(4:0), получив 13:45 игрового времени. Нападающий несколько раз в ходе сезона оставался вне заявки команды на матч.
По правилам НХЛ 18-летний Райт может провести за «Сиэтл» девять матчей в регулярном чемпионате, после чего клуб должен решить: оставлять молодого игрока в основном составе или отправить в юниорскую лигу. «Сиэтл» может отправить Райта в юниорскую лигу и по ходу сезона, но тогда у игрока «сгорит» один год по контракту новичка с командой. В шести матчах в регулярном чемпионате НХЛ Райт набрал одно очко за результативную передачу.
«Сиэтл» выбрал талантливого нападающего на драфте 2022 года под общим четвёртым номером и сразу подписал с ним контракт новичка. Перед началом драфта многие эксперты считали Райта фаворитом, но в итоге он даже не попал в топ-3. Первым номером прошедшего драфта стал словацкий нападающий Юрай Слафковски.
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