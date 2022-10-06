В «Сиэтле» рассчитывают, что четвёртый номер драфта Райт проведёт следующий сезон в НХЛ

Генеральный менеджер «Сиэтл Кракен» Рон Фрэнсис выразил надежду на то, что нападающий Шейн Райт сможет провести весь сезон в НХЛ, сообщает The Athletic.
«Сиэтл» выбрал талантливого нападающего на драфте 2022 года под общим четвёртым номером и сразу подписал с ним контракт новичка.
Перед началом драфта многие эксперты считали Райта фаворитом, но в итоге он даже не попал в топ-3. Первым номером прошедшего драфта стал словацкий нападающий Юрай Слафковски.
По правилам НХЛ 18-летний Райт может провести за «Сиэтл» девять матчей в регулярном чемпионате, после чего клуб должен решить: оставлять молодого игрока в основном составе или отправить в юниорскую лигу.
Райт принял участие в четырёх предсезонных матчах за «Кракен», отметившись одним очком за голевую передачу.
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