Защитник ХК «Сочи» Гормли оштрафован за колющий удар в матче с «Северсталью»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод вчерашнего матча между «Северсталью» и ХК «Сочи» и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Сочи» Брэндона Гормли по п.1.6. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (колющий удар клюшкой), и подвергнуть его денежному штрафу.
Напомним, на 16-й минуте встречи защитник гостей Брэндон Гормли нанёс колющий удар клюшкой в спину нападающего хозяев Юрия Платонова, когда тот выбегал на рандеву с вратарём. Защитника удалили до конца матча. Также в ворота «Сочи» был назначен буллит, который не реализовал пострадавший Платонов.
Матч закончился победой хозяев по буллитам со счётом 5:4. «Северсталь» набрала 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 10 очками находится на последнем месте в Восточной конференции.
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