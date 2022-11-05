Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушинский: Разин делает сами знаете из чего конфетку, но выше одного места не прыгнешь

Сушинский: Разин делает сами знаете из чего конфетку, но выше одного места не прыгнешь
Комментарии

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский выразил уверенность, что, несмотря на плохие результаты в последнее время, руководство «Северстали» не отправит Андрея Разина в отставку с поста главного тренера череповецкой команды.

«Уверен, «Северсталь» не отправит Разина в отставку. Человек делает сами знаете из чего конфетку. С тем подбором игроков, которые есть у него в распоряжении, команда играет просто шикарно. Мне, кстати, очень нравится хоккей Разина с сумасшедшей самоотдачей, желанием. Физически команда готова очень хорошо. Да, бывают неудачи, что-то не получается, но это всё от уровня мастерства — от него всё равно никуда не деться. Как я однажды сказал, выше одного места не прыгнешь», — цитирует Сушинского BetOn.

«Северсталь» во вчерашнем матче с «Сочи» (5:4 Б) прервала шестиматчевую серию поражений и после 26 матчей занимает девятое место в таблице Западной конференции.

Амбициозный проект Разина тонет из-за двух проблем. Что не так у «Северстали»? Амбициозный проект Разина тонет из-за двух проблем. Что не так у «Северстали»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022