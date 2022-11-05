Сушинский: Разин делает сами знаете из чего конфетку, но выше одного места не прыгнешь

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский выразил уверенность, что, несмотря на плохие результаты в последнее время, руководство «Северстали» не отправит Андрея Разина в отставку с поста главного тренера череповецкой команды.

«Уверен, «Северсталь» не отправит Разина в отставку. Человек делает сами знаете из чего конфетку. С тем подбором игроков, которые есть у него в распоряжении, команда играет просто шикарно. Мне, кстати, очень нравится хоккей Разина с сумасшедшей самоотдачей, желанием. Физически команда готова очень хорошо. Да, бывают неудачи, что-то не получается, но это всё от уровня мастерства — от него всё равно никуда не деться. Как я однажды сказал, выше одного места не прыгнешь», — цитирует Сушинского BetOn.

«Северсталь» во вчерашнем матче с «Сочи» (5:4 Б) прервала шестиматчевую серию поражений и после 26 матчей занимает девятое место в таблице Западной конференции.