Судьи засчитали гол форварда «Салавата» Кадейкина после 10-минутного просмотра

В эти минуты в Нижнекамске проходит матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Нефтехимик» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период, счёт 2:2.

На второй минуте второго периода после наброса защитника «Салавата Юлаева» Павла Коледова шайбу в ворота хозяев добил нападающий уфимцев Александр Кадейкин. «Нефтехимик» взял тренерский запрос на блокировку вратаря. После 10-минутного просмотра судьи засчитали шайбу гостей и выписали нижнекамцам две минуты за задержку игры.

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Александр Кадейкин провёл за «Салават Юлаев» 25 игр в текущем сезоне. В них 29-летний нападающий забросил три шайбы и отдал 12 результативных передач.