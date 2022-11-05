Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Судьи засчитали гол форварда «Салавата» Кадейкина после 10-минутного просмотра

Судьи засчитали гол форварда «Салавата» Кадейкина после 10-минутного просмотра
Комментарии

В эти минуты в Нижнекамске проходит матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Нефтехимик» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период, счёт 2:2.

На второй минуте второго периода после наброса защитника «Салавата Юлаева» Павла Коледова шайбу в ворота хозяев добил нападающий уфимцев Александр Кадейкин. «Нефтехимик» взял тренерский запрос на блокировку вратаря. После 10-минутного просмотра судьи засчитали шайбу гостей и выписали нижнекамцам две минуты за задержку игры.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Александр Кадейкин провёл за «Салават Юлаев» 25 игр в текущем сезоне. В них 29-летний нападающий забросил три шайбы и отдал 12 результативных передач.

Новость по теме
Нападающий «Салавата» Хо-Сэнг: у нас один из лучших тренерских штабов в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022