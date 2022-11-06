Кучеров сбил вратаря «Баффало». От драки россиянина спас Стэмкос

В эти минуты на льду «Амали-Арены» в Тампе (США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Баффало Сэйбрз». На момент написания новости идёт второй период, счёт – 2:2.



В одном из эпизодов российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в борьбе за шайбу за воротами сбил голкипера «Баффало» Эрика Комри. За партнёра по команде сразу же вступился форвард Алекс Так: он толкнул Кучерова в борт, могла завязаться драка, но в ситуацию вмешался капитан «молний» Стивен Стэмкос, сдержавший канадца.



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Отметим, что Кучеров в игре с «Баффало» продлил свою результативную серию и набрал очередное очко, которое стало для него уже 17-м в текущем сезоне НХЛ. Никита отметился голевой передачей на Брейдена Пойнта на 26-й минуте.